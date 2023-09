Florence Foresti - Motherfucker

Le spectacle de Florence Foresti, Motherfucker, a connu un succès phénoménal à Paris et en tournée dans toute la France.- Mother :Créature responsable, mature et réfléchie ayant engendré la vie. Erre dans les jardins d'enfants, accrochée à une poussette et entourée de joyeux bambins facétieux.- Fucker :Créature irresponsable, immature et inconséquente ayant une forte tendance à l'excès. Erre dans les bars et les boîtes de nuit, quatre verres de Mojito dans une main et sa carte bleue dans l'autre.- Motherfucker :Être humain parfaitement équilibré, savant mélange des deux genres précédents, sachant habilement passer de l'un à l'autre en toutes circonstances. Un spectacle à voir absolument !