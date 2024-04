MADAME Foresti

Une captation enregistrée aux Nuits de Fourvière à Lyon Après une petite " Party " avec ses amis, Florence Foresti est de retour, seule, en scène ! Du statut de MOTHER FUCKER, l'artiste endosse désormais celui d'une MADAME. Attention, pas n'importe quelle " Madame " : Florence Foresti est entrée dans le cercle des quadras, toujours aussi pressée, débordée et stressée… Non, Florence Foresti n'est pas veille… Elle est " vintage " ! En septembre 2014, Florence Foresti donnait le coup d'envoi de son nouveau spectacle au théâtre du Châtelet avant d'entamer une tournée triomphale dans toute la France. L'occasion aujourd'hui pour TF1 d'offrir à ses téléspectateurs une soirée événementielle, d'humour et de divertissement avec le spectacle " MADAME ". Si vous n'avez pas vu le spectacle ou si vous rêvez de le revoir, c'est ce soir ou jamais !