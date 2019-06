FOLLOW ME, 7 it-girls à Coachella - Embarquement immédiat avec Sarah, Maddy, Stéphanie, Maëva, Barbara, Manon et Julia

Inédit sur MYTF1, découvrez la série “Follow me, 7 it-girls à Coachella” dès ce mardi 18 juin.

Au casting de cette série inédite MYTF1 : Sarah Fraisou, Maddy Burciaga, Manon Van, Stéphanie Clerbois, Maëva Martinez, Julia Paredes et Barbara Opsomer. Elles sont 7 ! 7 femmes, 7 personnalités, 7 influenceuses qui se sont lancées dans la folle aventure Follow me : 7 it-girls à Coachella. Vous les avez découvert sur votre écran de télévision et depuis, vous suivez leur quotidien sur leurs réseaux sociaux ? Aujourd’hui, MYTF1 vous invite à prendre part à leur voyage de rêve. Incroyable immersion dans le désert californien pour le plus populaire des festival de musique : COACHELLA !

L'ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE

Coachella, c’est le festival aux 2 millions de followers, plus de 300.000 visiteurs venus écouter plus de 40 artistes parmis lesquels Ariana Grande, Kanye West, Justin Bieber ou encore Nicki Minaj. Pour les influenceuses, Coachella est le spot le plus tendance pour alimenter son feed insta, de nouvelles photos toujours plus canons. Et parce que pendant ce voyage, elles ont décidé de ne rien vous cacher, découvrez aussi l’envers du décor. Comment faire une photo “instagrammable” ? Qu’est-ce qu’un placement de produit ? Comment gérer vie privée et vie publique ? Leur intimité n’aura plus de secret !

Follow-me, 7 it-girls à Coachella - Rendez-vous Mardi 18 juin sur MYTF1