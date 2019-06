FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella - Episode 01

Ca y est c’est le grand départ pour Stéphanie, Maeva, Julia, Manon, Maddy, Barbara et Sarah qui s’envolent pour le festival international Coachella ! Après de longues heures de vol, les filles prennent le bus et se dirigent vers leur magnifique hôtel. A leur arrivée on leur délivre les fameux bracelets VIP. Puis après plusieurs heures de préparation route pour la première soirée ! Découvrez les 7 épisodes de FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella disponibles exclusivement sur MYTF1.