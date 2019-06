FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella - Episode 02

C’est la panique pour Sarah, Maddy, Manon et Julia qui ne sont toujours pas arrivées au festival Coachella. Finalement, les filles se rejoignent et c’est partie pour une soirée de folie ! Après une folle soirée, elles rejoignent leur hôtel. Au petit matin, elles sont déjà sur les réseaux sociaux pour gérer leur image. Les filles nous expliquent comment faire un placement de produit et ce n’est pas si facile ! Découvrez les 7 épisodes de FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella disponibles exclusivement sur MYTF1.