FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella - Episode 03

Dans l’épisode 3 de FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella, rien ne va plus entre Barbara et son copain, elle décide de le quitter. Barbara le dit haut et fort, elle est célibataire et part à la recherche de beaux garçons ! Du côté de Stéphanie et Maeva c’est aussi ambiance séduction, les deux jeunes femmes n’arrêtent pas de se faire draguer. Enfin, Manon, Maddy et Julia sont en pleine séance photo ! Découvrez les 7 épisodes de FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella disponibles exclusivement sur MYTF1.