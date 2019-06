FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella - Episode 04

Dans l’épisode 4 de FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella, c’est le dernier jour de festival pour Stéphanie, Maeva, Julia, Manon, Maddy, Barbara, Sarah. Au petit matin, Manon et Maddy sélectionnent les photos qu’elles vont poster sur les réseaux sociaux. Puis, les filles se préparent et partent pour leur dernière soirée ! Bonne ambiance et danse règnent à Coachella ! Découvrez les 7 épisodes de FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella disponibles exclusivement sur MYTF1.