FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella - Episode 06

Dans l’épisode 6 de FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella, les filles se baladent à Los Angeles et partagent avec leur communauté les périples de leur voyage. Barbara Stéphanie et Maeva se baladent et reçoivent un message de Sarah comme quoi Julia se serait plaintes de son « non anniversaire », les filles sont déçues et comptent bien mettre les choses au clair ! Découvrez les 7 épisodes de FOLLOW ME, 7 it girls à Coachella disponibles exclusivement sur MYTF1.