Ghost whisperer - S01 E06 - Retrouvailles post mortem

Alors qu'Andrea reçoit la visite de son frère, Mitch, Melinda doit aider Jason à retrouver sa mère biologique. Celle-ci est morte un an avant ses dix-huit ans. Alors qu'il venait d'apprendre qu'il avait été adopté. Mitch n'a donc pas eu le temps de découvrir qui était sa mère biologique et il aimerait en savoir plus sur ses origines.