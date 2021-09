Ghost whisperer - S01 E09 - L'impossible pardon

Depuis quelques temps, jim n'est plus lui même, il n'a plus goût à rien, et se sent envahi par un sentiment de haine.Melinda découvre que son mari est habité par le fantôme d'un ancien truand ,mort alors qu'il se rendait à moto chez les parents d'une de ses victimes pour implorer leur pardon .Son salut est désormais entre les mains de Melinda