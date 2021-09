Ghost whisperer - S01 E18 - La dernière illusion

Pendant que Jim et Bobby sont au stand tenu par les secouristes pour réunir des fonds, Melinda et Andrea font le tour de la fête foraine qui s'est installée en ville. Après avoir assisté à un étrange incident qui a interrompu le numéro de l'illusionniste Ambrose, leur séance avec la diseuse de bonne aventure Lilia tourne court également. Melinda découvre que la fête est hantée par de nombreux esprits - les anciens forains - et en particulier par le magicien Edward, qui s'acharne contre Lilia et Ambrose.