Ghost whisperer - S01 E19 - Accès de fureur

Melinda assiste à une cérémonie officielle au cours de laquelle on rend hommage à un vieux juge de Grandview. Elle voit alors un esprit très en colère se réveiller et réclamer vengeance. Le fantôme est celui d'un homme noir qui dénonce l'injustice dont il a été victime au temps où il existait une justice pour les Blancs et une autre pour les Noirs.