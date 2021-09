Ghost whisperer - S01 E21 - En chute libre

Melinda rencontre un fantôme intriguant , qui ne ressemble à aucun autre . il est pilote de ligne , et lui annonce que son avion est encore en plein vol et qu'il n'y a plus personne aux commandes .Andrea est alors prise de panique car son frère devait prendre l'avion ce jour là .