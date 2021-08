Ghost whisperer - S04 E16 - Flagrant délire

Melinda a promis à Delia de laisser les fantômes de côté pour se consacrer à Sam et lui révéler son don mais celui-ci ne croit absolument pas aux revenants et réagit assez violemment. Elle confie donc à Eli le soin d’assister un chasseur de fantômes high-tech et passionné dans la recherche du fantôme d’une vieille dame morte depuis des années qui hante la maison d’un couple de ses amis.