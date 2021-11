Ghost whisperer - S04 E19 - Le chant du cygne

Morgan, une jeune femme vivant dans le même immeuble qu’Eli est la proie d’un fantôme qui la harcèle toutes les nuits. Mélinda accepte de rencontrer Morgan mais celle-ci affirme qu’elle ne connaît aucune personne récemment décédée. Toutefois, ses propos ne convainquent pas Melinda qui décide de mener une enquête. Elle découvrira que Morgan, orpheline à seize ans, s’est « spécialisée » dans les hommes atteints du cancer en se faisant passer pour une malade et qu’elle a déjà été deux fois mariée et veuve. Quant au fantôme qui la persécute, il n’est autre que son dernier ami, lui aussi cancéreux, Rick qui s’est suicidé en sachant qu’il était condamné pour que Morgan reçoive une grosse somme d’argent et puisse bénéficier des meilleurs traitements. Il est très en colère et veut la punir de lui avoir menti. Mais Morgan, rongée par le remord, finira par faire don de l’argent à la lutte contre le cancer et obtenir ainsi le pardon de Rick qui pourra passer de l’autre côté.