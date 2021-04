Ghost whisperer - S05 E05 - Cheval de Troie

Melinda aide Eli à traiter un patient souffrant de paranoïa. Cet informaticien de génie a développé des logiciels qui l’ont rendu très riche mais sa maison-forteresse semble hantée par un fantôme venu de son passé. Il a perdu sa petite sœur quand il était enfant et il se sent responsable de sa mort. Melinda et Jim s’inquiètent pour Aiden. En effet, il s’est trouvé de nouveaux amis qui ne sont ni des êtres humains ni des fantômes.