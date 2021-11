Ghost whisperer - S05 E06 - A en perdre la tête

Peu avant Halloween, le cavalier sans tête de "La légende de Sleepy Hollow" de Washington Irving se matérialise et hante Melinda. Elle a peur pour Aiden car le livre est apporté à l'école par une de ses camarades. Elle découvre que ce cavalier est un garçon d'écurie qui travaillait pour le père de l'institutrice d'Aiden et dont elle était follement amoureuse. mais le père n'approuvant pas cette liaison a voulu les séparer en faisant accuser le jeune homme de vol. ce dernier qui était un ancien délinquant a préfèré fuir que de se défendre. C’est en s'enfuyant à cheval qu'il est tombé est s'est brisé les cervicales et a survécu un mois dans un état de "décapitation clinique".