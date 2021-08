Ghost whisperer - S05 E07 - Pacte avec les ombres

Peu après avoir perdu une patiente sur la table d'opération, Jim et le docteur Morgan assistent dans le vestiaire à d'étranges événements. Jim pense que c'est la patiente décédée qui le hante. Mais Melinda découvre très vite que la cible est le docteur Morgan et que le fantôme est une de ses étudiantes dont il a été l'amant. Celle-ci laisse entendre à Melinda qu'elle est morte parce qu'on a voulu se débarrasser d'elle. Melinda pense qu'elle parle de Morgan mais il s'agit en fait du président Bedford. En enquêtant dans cette direction Melinda et ses amis découvrent que Bedford a été nommé président de l'université avec l'aide des ombres pour avoir le contrôle sur le livre des changements.