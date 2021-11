Ghost whisperer - S05 E09 - Un fantôme dans le placard

Julia, le fantôme d’une fillette morte de leucémie, s’est installée dans le placard de la chambre d’Aiden mais sa présence inquiète fortement Mélinda. Pressée par Jim de quitter leur maison, elle s’en va en emmenant Aiden car il est le seul à pouvoir la protéger. Elle croit qu’elle a mortellement empoisonné sa meilleure amie et elle redoute que les Ombres lui fassent expier son crime si elle tente de rejoindre la lumière. Jim et Mélinda, aidés de la police et des Rayonnants, se lancent à la recherche d’Aiden et finissent par le retrouver dans un parc d’attraction abandonné.