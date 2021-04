Ghost whisperer - S05 E10 - Abus de pouvoir

Melinda et Jim attendent Eli au restaurant mais, juste avant d'arriver, il se fait arrêter par un policier à cause d'un feu arrière cassé. Melinda, qui assiste à la scène, voit un fantôme à l'arrière de la voiture de patrouille... Ce dernier affirme à Melinda et à Eli que ce policier l'a tué. Melinda commence à enquêter et découvre que ce jeune homme aurait trouvé la mort dans un accident de skate-board. Mais de nombreux élément viennent infirmer cette version des faits et l'homme de loi semble avoir des choses à cacher...