Ghost whisperer - S05 E10 - Abus de pouvoir

Melinda et jim attendent eli au restaurant mais juste avant d'arriver, celui ci se fait arrêter par un policier à cause d'un feu arrière cassé. melinda qui assiste à la scène voit un fantôme à l'arrière de la voiture de patrouille.. Ce dernier dit à melinda et à eli que ce policier l'a tué. Melinda commence à enquêter et elle découvre que ce jeune homme aurait été tué dans un accident de skate board . mais beaucoup de choses ne collent pas avec cette version et il semble que le policier, qui est aussi un père hyper protecteur ait des choses à cacher et veuille la faire renoncer en lui faisant peur, notamment en s'en prenant à sa voiture . jim à peur pour sa femme car il craint que ça aille plus loin et que le policier n'hésite pas à la supprimer pour la faire taire.