Ghost whisperer - S05 E13 - Les démons de minuit

un homme arrive à l'hôpital, en sang, paniqué, parlant d'un agresseur avec un couteau.à ce moment là, melinda à la vision d'une femme recevant un coup de couteau. lhomme semble très perturbé et déconnecté de la réalité de plus il refuse de dormir. son comportement amène à pensé qu'il a tué quelqu'un dans un moment de folie. mais melinda se rend compte que c'est un fantôme qui l'emp^che de dormir et un autre fantôme assure qu'il n'est pas dangereux. en enquêtant melinda découvre que l'homme est peut être atteint d'une maladie très rare appelée insomnie fatale familiale et que le fantôme qui l'empêche de dormir est son père décédé de cette maladie après avoir tué sa femme. jim qui enchaine gardes sur gardes pour palier une épidémie de grippe au sein des médecins de l'hôpital commence lui aussi à sentir la fatigue le gagner.