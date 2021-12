Ghost whisperer - S05 E14 - Spiritisme

Ned offre une planche à esprits, objet qui permet de communiquer avec les esprits, à Avery Grant, sa prof d’anthropologie des sciences occultes. Celle-ci est bientôt assaillie par un fantôme qu’elle croit être celui de son fiancé, mort dans un accident de voiture trois ans auparavant. Mélinda, assistée de Ned et d’Eli, va découvrir que le fantôme est celui d’une fillette morte au cours du même accident et que ce fantôme tient absolument à ce que Brian, son père survivant, rencontre Avery et refasse sa vie avec elle car ils ont énormément de choses en commun, comme par exemple ; la passion du minigolf. Mélinda récupère la planche à esprits qui lui prédit la mort prochaine d’une personne de son entourage.