Ghost whisperer - S05 E16 - La maison hantée

Donna, qui veut se débarrasser de sa maison, confie à Melinda la vente des objets qu’elle contient. Visitant la demeure pour en faire l’inventaire, Ned est agressé par un fantôme et un corbeau, mais il s’en sort avec une légère blessure. Encore sous le choc de l’explosion de son agence, Delia se fâche sérieusement avec Melinda, qu’elle accuse de mettre la vie de son fils en danger, et quitte le magasin. Melinda découvre que la fille de Donna, Cassidy, est morte et que son fantôme est retenu prisonnier dans cette maison par le fantôme d’une vieille dame, madame Greta. De son vivant, celle-ci se faisait passer pour un médium et exploitait les personnes en deuil lors de séances de spiritisme clandestines.