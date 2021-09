Ghost whisperer - S05 E20 - La rançon

Trois étudiants découvrent une grange abandonnée. A l’intérieur, ils sentent une présence maléfique et s’enfuient, mais un d’entre eux disparaît. Un rescapé va tout raconter à Eli. Avec Melinda, celui-ci accepte d’enquêter sur cette disparition. Ils découvrent que cette grange a servi onze ans plus tôt de repaire à deux adolescents, Jeff et Henry. Ceux-ci avaient organisé un faux kidnapping pour extirper de l’argent aux parents richissimes de l’un d’eux, et que la présence en question est le fantôme d’Henry, le « kidnappé », assassiné par son complice après une dispute. Melinda va frôler la mort quand elle se retrouvera en tête à tête dans la grange avec Jeff, l’assassin devenu policier, qui cherche toujours l’argent de la rançon qu’Henry avait caché et qui n’a jamais été retrouvé. Elle s’en sortira grâce à Henry qui rejoindra la lumière après avoir expliqué son geste à sa mère et obtenu son pardon. Carl renouvelle ses mises en garde à Melinda au sujet d’Aiden et des Ombres.