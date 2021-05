Ghost whisperer - S05 E20 - La rançon

Trois étudiants découvrent une grange abandonnée. A l’intérieur, ils sentent une présence maléfique et s’enfuient, mais un d’entre eux disparaît. Un rescapé va tout raconter à Eli. Melinda et Eli enquêtent sur cette disparition. Ils découvrent que cette grange a servi onze ans plus tôt de repaire à deux adolescents, Jeff et Henry. Ceux-ci avaient organisé un faux kidnapping pour?extorquer de l’argent aux parents richissimes de l’un d’eux.