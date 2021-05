Ghost whisperer - S05 E22 - La parade des enfants

Des enfants?fantômes sèment la pagaille dans l’hôpital où Jim travaille. Ils sont?dirigés par Pete, un garçon âgé?de treize ans, mort récemment et qui refuse de rejoindre la lumière. Pete était orphelin et n’a jamais été adopté. Il est persuadé que sa mère l’a abandonné et il a décidé de rester pour protéger des "Ombres" les fantômes d’enfants, sa nouvelle famille. Jim et Ned découvrent que la mère de Pete est morte durant son accouchement en ayant sacrifié sa vie pour son fils.