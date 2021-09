Ghost whisperer - S05 E22 - La parade des enfants

Une « armée » d’enfants fantômes sème la pagaille dans l’hôpital où Jim travaille. Ils sont menés par Pete, un garçon de treize ans mort récemment et qui ne veut pas rejoindre la lumière. Pete était orphelin et n’a jamais été adopté. Il est persuadé que sa mère l’a abandonné et a décidé de rester pour protéger des Ombres les fantômes d’enfants, sa nouvelle famille. Jim et Ned découvrent que la mère de Pete est morte en couche en ayant sacrifié sa vie pour son fils et, avec tous les enfants fantômes, Pete rejoindra la lumière où sa mère l’attend. Pour avoir obligé Aiden à renier son don, Melinda perd une partie de ses pouvoirs et se retrouve à la merci des Ombres. Elle ne reconnaît plus les morts des vivants et un plombier fantôme farceur en profite pour venir chez elle déboucher un siphon. Quand elle est totalement possédée par les Ombres, Carl essaie d’alerter Eli mais celui-ci, en plus d’avoir une terrible rage de dent, est lui aussi manipulé par les Ombres. C’est finalement Aiden, à la tête d’une armée de Rayonnants, qui délivrera Melinda de l’emprise des Ombres. Jim fait la promesse solennelle à Aiden de ne plus jamais remettre en question le don que son fils et Melinda possèdent.