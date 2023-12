Action • Aventure | 2000

Dans "Gladiator", le général Maximus, fidèle à l'empereur Marc Aurèle, est trahi par le fils de celui-ci, Commode. Sa famille est assassinée, et il devient gladiateur, cherchant vengeance contre le tyran corrompu pour restaurer la justice à Rome. Entre luttes épiques, alliances inattendues et quête personnelle, l'histoire offre une épopée mémorable où la loyauté, le courage et la vengeance se croisent sur le sable de l'arène romaine. Le film est porté par la performance exceptionnelle de Russell Crowe, "Gladiator" offrant une épopée intense, mêlant action, drame et émotion et un spectacle captivant de la grandeur et de la décadence de l'Empire romain .