Gladiator

Maximus, général romain, soutient depuis toujours l'empereur Marc Aurèle avec un dévouement exemplaire. Commode, le fils de Marc Aurèle, jaloux, ne supporte pas les liens qui unissent Maximus à son père. Il prend arbitrairement le pouvoir, exige l'arrestation de Maximus et sa mort. Celui-ci parvient à s'échapper mais ne peut, malheureusement, empêcher le massacre de sa famille. Maximus devient alors gladiateur et n'a plus qu'une seule idée en tête : se venger.