Hillary et Giovanni - Découvrez leur mariage le 12 août sur MYTF1 MAX

La belle histoire d’Hillary et Giovanni a débuté en 2018. Fiancés en 2019, ils deviennent parents en 2020 avec l'arrivée de Milo puis à nouveau en 2021 avec leur second garçon, Mattéo. Depuis leur première rencontre, Hillary et Giovanni savent qu’entre eux deux, c’est « pour la vie »… il ne manquait plus qu'une union officielle pour les combler. Sur MYTF1 MAX découvrez en exclusivité le mariage de Hillary et Giovanni. Pendant des mois, ils ont préparé cet évènement à l’image de ce qu’ils ont toujours rêvé… Alors même que cette année a été particulièrement difficile pour le couple, suite aux problèmes cardiaques de Mattéo décelés dès sa naissance, Hillary et Giovanni semblaient enfin retrouver légèreté, joie de vivre et la promesse de jours heureux. Mais à quelques jours du mariage, un accident a bien failli tout faire basculer…