Hillary & Giovanni : Pour la vie - Episode 05

Giovanni a pris sa décision, malgré qu'il ait du mal avec ça, il va faire un discours pour sa future femme pendant la cérémonie des vœux. Il est temps pour eux de se rendre au Château de Cassie pour accueillir les invités. Toute la famille est présente sur les lieux. La soirée démarre bien et ils profitent de tous les invités. Le grand jour approche et il reste encore beaucoup de questions pour la cérémonie de demain. Hillary et Giovanni : pour la vie, Episode 05.