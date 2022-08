En savoir plus sur Hillary

C'est le jour J ! Hillary et Giovanni vont se marier. Il est temps pour eux de se préparer, mais avant la grande cérémonie, Giovanni a une dernière surprise pour Hillary. Un énorme bouquet de fleurs l'attend. Elle est très touchée de cette attention. Ils partent chacun de leur côté pour se préparer avec leurs amis. Tout est enfin prêt et la cérémonie peut commencer ! Hillary et Giovanni : pour la vie, Episode 06.