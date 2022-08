Hillary & Giovanni : Pour la vie - Episode 07

En savoir plus sur Hillary

Hillary et son papa se rendent sur les lieux de la cérémonie. Tout est magnifique et la cérémonie peut commencer. L'échange de vœux se fait avec beaucoup d'émotions. Hillary et Giovanni sont maintenant mari et femme. Malgré les obstacles, aujourd'hui, tout est parfait. Il est temps maintenant de fêter avec tous leurs amis ! Même si Giovanni n'est que sur un pied, il tient quand même à faire une ouverture de bal avec sa femme. Il reste encore beaucoup d'aventure à vivre pour les mariés. Hillary et Giovanni : pour la vie, Episode 07.