How I met your mother - S01 E12 - Seul ou accompagné ?

Ted invite Robin à l'accompagner au mariage de ses amis Claudia et Stuart. Mais Claudia insiste pour que Ted ne vienne pas accompagné afin de ne pas chambouler l'organisation du mariage. Ted demande alors la permission à Stuart d'inviter Robin, et ce dernier accepte. Les jeunes mariés se disputent à ce sujet et annule le mariage.