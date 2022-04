How I met your mother - S02 E16 - Des ex trop présents

Lily demande à ses amis d'assister à une pièce de théâtre dans laquelle elle joue. Toute la bande la soutient sauf Barney... Robin apprend que la plupart des objets dans l'appartement de Ted lui ont été offerts par d'anciennes petites amies. Elle lui demande alors de les jeter.