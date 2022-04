How I met your mother - S02 E18 - Difficiles concessions

Barney tente par tous les moyens de convaincre Ted qu'il ne doit pas emménager chez Robin. Dans le même temps, Marshall et Lily découvrent les avantages et inconvénients à ne vivre plus qu'à deux dans leur appartement. Aussi Barney évoque-t-il la possibilité de venir vivre avec Marshall et Lily...