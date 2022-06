How I met your mother - S04 E03 - J'adore le New Jersey !

Ted invite ses amis chez Stella, dans le New Jersey. Il essaie de les convaincre des bienfaits de la vie en banlieue, jusqu'à ce qu'il apprenne que Stella attend de lui qu'il emménage avec elle après leur mariage. Pendant ce temps, Robin quitte son travail croyant qu'elle en a déjà trouvé un autre.