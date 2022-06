How I met your mother - S04 E09 - Ciel, un homme nu !

Ted rentre chez lui et découvre un homme nu sur le canapé, qui attend le retour de Robin. Celui-ci lui explique qu'il s'agit d'une tactique qui fonctionne 2 fois sur 3 pour séduire et coucher avec une fille après un rendez-vous raté. Ted et ses amis réalisent alors qu'il s'agit peut-être de la méthode la plus efficace pour arriver à ses fins.