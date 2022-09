How I met your mother - S05 E19 - L'agression sauvage

Après que Marshall se soit fait agresser, il dissimule les faits afin que Lily se sente en sécurité et ne se procure pas un pistolet. Marshall n'a plus d'argent et lorsqu'on lui demande pourquoi, il dit avoir été racketté par un homme armé avant d'avouer que l'auteur de ce vol est en fait ... un singe !