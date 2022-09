How I met your mother - S05 E23 - La belle mariée

Ted a une nouvelle petite amie, elle semble parfaite et pourtant le jeune homme est persuadé qu'elle lui cache quelque chose. Lors d'une sortie cinéma, il découvre que Tony, le briseur du mariage de Ted et Stella, a réalisé à partir de leur histoire The Weddind Bride, un film dans lequel Ted a été réduit à sa pire caricature. Lily quant à elle ne supporte plus le comportement trop affable de Marshall : à force d'aider tout le monde, il a rendu service à des voleurs !