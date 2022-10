How I met your mother - S06 E14 - Les derniers mots

Ted, Lily, Robin et Barney assistent aux funérailles du père de Marshall. Chacun d'eux souhaite aider comme il le peut Marshall et sa famille dans cette dure épreuve. Lily essaie d'apporter un peu d'aide à Mme Eriksen qui n'a ni dormi, ni mangé depuis le début des funérailles. Ted et Barney tentent de redonner le sourire à Marshall en recherchant sur internet des vidéos qui le font habituellement mourir de rire. Robin, quant à elle, fournit aux invités tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Chacun des membres de la famille Eriksen se remémore les derniers mots échangés avec Marvin. Mais Marshall peine à se souvenir quels ont été ces mots.