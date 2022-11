How I met your mother - S06 E21 - Le retour de Jerry Le Dingue

Après que Marshall a décidé de rejoindre la cause de Zoey, Barney et lui commencent à se disputer au sujet de la démolition de l'Arcadian. Lily et Robin tentent alors de les réconcilier en leur faisant boire différents cocktails. Pendant ce temps, Ted et Zoey, qui avaient prévu un week-end romantique, prennent une chambre à l'Hôtel Arcadian pour régler la dispute de leur côté.