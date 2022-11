How I met your mother - S06 E22 - Le Cocktail idéal

Barney se rappelle le jour où son père est parti de chez lui, un père à ce moment plongé dans l'alcool, la drogue et les femmes. Il veut retrouver ce père qui est cool à ses yeux, au lieu du père de famille de banlieue qu'il a rencontré. Il décide alors de lui faire passer une soirée à sa façon. Pendant ce temps, Marshall et Lily font un concours pour voir lequel récolte 5 numéros de téléphone au plus vite. Robin tombe sur un homme sur qui elle avait flashé dans un magasin, mais Ted lui gâche la soirée en prétendant qu'ils sont ensemble.