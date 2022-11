How I met your mother - S06 E23 - Rebondissement

Le jour où la commission doit décider du sort de l'Arcadian arrive. Pendant les jours précédents, Ted a dû réfléchir à son opinion et décider ce qu'il devait sauver : l'immeuble et son couple, ou son emploi et celui de Barney. C'est de ses amis que viendra la solution.