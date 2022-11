How I met your mother - S06 E24 - Intoxication

Lily pense être atteinte d'une intoxication alimentaire et a constamment des nausées. Marshall, qui doit passer un entretien d'embauche, craint d'avoir les mêmes symptômes qu'elle. Pendant ce temps, Barney et Robin découvrent que Ted veut reprendre son histoire avec Zoey et tentent de l'en dissuader.