How I met your mother - S07 E04 - La crise des missiles de Stinson

Robin est forcée de suivre une thérapie pour agression sur une jeune femme. Pour s'expliquer, elle doit revenir sur plusieurs événements : comment elle est devenue jalouse de la relation entre Nora et Barney, alors que Ted se montrait un peu trop impliqué dans la grossesse de Lily. Robin poursuit : par amitié pour Barney, elle se retrouve à l'aider à annuler tous ses plans pour séduire une fille, mais quand une jeune femme, conquise par un des plans de Barney, se présente, Robin l'envoie vers lui. Pendant ce temps, Ted se retrouve mis sur la touche par Lily et Marshall, et a du mal à l'accepter. Quand Robin réalise la maturité dont a fait preuve Ted en acceptant de laisser Lily et Marshall gérer la grossesse de Lily seuls, elle va retrouver la jeune femme et l'agresse dans la rue avant qu'elle ne rejoigne Barney.