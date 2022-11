How I met your mother - S07 E06 - Il faut que je sache !

Ted a un nouveau rendez-vous avec une fille, Janet, et comme à leur habitude, Robin et Barney veulent tout savoir sur elle en effectuant des recherches sur le web. Ils veulent également connaître le sexe du bébé de Marshall et Lily alors que ces derniers ont pris la décision d'attendre la naissance. Devant le comportement des cinq amis, Kevin craque et donne son avis de psychologue sur eux.