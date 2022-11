How I met your mother - S07 E01 - Le témoin

Ted et Barney se remémorent le pire mariage auquel ils aient assisté : celui de Punchy. En effet, en septembre 2011, Ted était en profonde remise en question personnelle, Marshall et Lily se retenaient de révéler la grossesse du couple, et Barney était tant obsédé par Nora qu'il ne voyait pas que Robin avait encore des sentiments pour lui.