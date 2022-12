How I met your mother - S07 E10 - Tic, Tac, Tic, Tac...

Après leur nuit passée ensemble, Robin et Barney se demandent quoi faire : tout révéler à leurs conjoints respectifs et se donner une seconde chance ou se taire. Pendant ce temps là, Ted, Marshall et Lily se rendent au Groovapalooza regroupant les meilleurs groupes hippies des années 90. Ted et Marshall partent à la recherche de nachos dans la salle de concert, chose bien difficile dans leur état puisque qu'ils ont « mangé un sandwich ».